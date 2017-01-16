أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ حزمة جديدة من البرامج والدورات التدريبية لشباب الباحثين بمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية والمراكز البحثية المختلفة، فضلا عن شباب الخريجين والمهندسين الزراعيين، في التخصصات المختلفة.

وقال الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية إن الدورات التدريبية، التي ينظمها المركز، تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تفعيل الدور الذي يقوم به المركز للارتقاء بمستوى الباحثين بما ينعكس إيجابيا على الإنتاج الزراعي ككل، ويساهم في تنفيذ خطة التنمية الزراعية المستدامة في مصر.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ 3 دورات تدريبية في مجالات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الزراعة، نظام إدارة سلامة الغذاء، وأساسيات المعلوماتية الحيوية وتحليل البيانات البيولوجية.

وأشار البنا إلى أن البرنامج التدريبي الخاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الزراعة، يهدف إلى تعريف الباحثين الزراعيين كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوصول للمعرفة والخبرات الزراعية واستخدامها في علاج المشكلات الزراعية.

ولفت إلى أن البرنامج، الذي يتم عقده خلال يومي 22 و23 من يناير الجاري بالمعمل المركزي للنظم الزراعية الخبيرة، يشمل عددا من المحاور منها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة، وتطبيقات النظم الزراعية الخبيرة للنباتات، تطبيقات النظم الزراعية الخبيرة للحيوانات، شبكات الاتصالات والمعلومات، وتطبيقات شبكات الاتصالات والمعلومات في الزراعة.

وفيما يتعلق بالدورة التدريبية الخاصة بنظام إدارة سلامة الغذاء،أوضح رئيس المركز أنه سيتم تنظيمها بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية خلال يومي 1 و2 نوفمبر القادم، حيث تهدف إلى تنفيذ نظام إدارة سلامة الغذاء طبقاً لمواصفة الأيزو 22000، والعلاقة بين نظام إدارة سلامة الأغذية بما في ذلك إدارة المخاطر والتحكم والتوافق مع متطلبات العملاء، والتعرف على المفاهيم والمناهج والمعايير والأساليب والتقنيات التي تمكن من إدارة فعالة لنظام إدارة سلامة الغذاء، فضلا عن اكتساب الخبرة اللازمة للمساهمة في تنفيذ نظام إدارة سلامة الغذاء كما هو محدد في مواصفة الأيزو.

وقال إن الدورة ستشمل عددا من المحاور منها، مقدمة عن عائلة ومواصفات الأيزو، وأساسيات إدارة سلامة الغذاء، والمتطلبات العامة لمواصفة سلامة الغذاء، ومراحل تطبيق الأيزو بدءاً من برامج المتطلبات الأولية، كذلك التحسن المستمر في سلامة الغذاء، والمراجعة على نظام سلامة الغذاء.

وأوضح البنا أن الدورة الخاصة بأساسيات المعلوماتية الحيوية وتحليل البيانات البيولوجية، تهدف في الأساس إلى التعرف على مبادئ وأساليب وتطبيقات المعلوماتية الحيوية وأهميتها في تحليل البيانات البيولوجية في العديد من التخصصات ومنها علوم النبات، والحيوان، والميكروبيولوجي، والطب البيطري، والطب الشرعي.

ونوه بأن الدورة سيتم تنظيمها بمعهد بحوث البيوتكنولوجي والهندسة الوراثية الزراعية خلال يومي 5 و6 فبراير، حيث تشمل محاورها التعريف بالمعلوماتية الحيوية واقسامها المختلفة، والتعرف على أنواع قواعد البيانات البيولوجية الأكثر شيوعاً في المجالات الحيوية لمختلف التخصصات، وطرق تصميم البادئات واختبار مدى كفاءتها، وطرق تحليل وعرض درجات القرابة من الناحية الوراثية، ومقارنة البيانات البيولوجية المختلفة، فضلا عن التعرف على أحدث الطرق في تحليل وعرض البيانات البيولوجية.

ومن المقرر أن تستقبل المعاهد والمعامل المختصة بمركز البحوث الزراعية طلبات الراغبين في التقدم لهذه الدورات بداية من اليوم، حيث تم تحديد رسوم المشاركة بمبلغ 100 جنيه للباحثين بمركز البحوث الزراعية، و200 جنيه للباحثين من المراكز البحثية الأخرى والجامعات المصرية.