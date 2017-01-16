أكدت وزارة التربية والتعليم أنه فى إطار التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية، يتم توقيع خطاب نوايا بين الوزارة، والمجلس الثقافى البريطانى، يتضمن البرنامج التدريبى لمعلمى اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم بالمرحلة الابتدائية، لعدد 37 ألف معلم لغة إنجليزية من المدارس الحكومية، والرسمية للغات.

وفى هذا الصدد، قالت الدكتورة رشا شرف المشرفة على الإدارة العامة للعلاقات الدولية إن البرنامج يستمر لمدة 3 سنوات، ويهدف للمساهمة فى تحقيق تنمية مستدامة ومنهجية؛ لتعلم اللغة الإنجليزية، وتدريسها فى مرحلة التعليم الابتدائى الحكومى، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى (2014 - 2030)،مشيرة إلى أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتنمية المعلمين مهنيًّا.

وأضافت شرف أن البرنامج يتضمن عدة أنشطة كتطوير مهارات التفكير النقدى، وحل المشكلات من خلال عدة طرق، حيث يضم التدريب العملى داخل الفصول الدراسية، ويكمله التوجيه والإرشاد إلكترونيًّا عبر الإنترنت.

وأوضحت أن البرنامج يشمل تطوير المواد التدريبية والتعليمية، وأنشطة مشتركة للمتابعة والتقويم، وتجميع البيانات، وتحليل الاحتياجات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول سياسات اللغة الإنجليزية، ومناهجها، ومقرراتها الدراسية، والخبرات والبرامج،ودعم الأبحاث والتقويم والنشر.