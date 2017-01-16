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الإثنين 16 يناير 2017 02:15 مساءً
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بشرى سارة من التموين تخص السكر
محمد مصيلحي

بشرى سارة من التموين تخص السكر

الإثنين، 16 يناير 2017 02:59 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد اللواء محمد مصيلحي، وزير التموين، أنه تم عقد أول اجتماع للجنة العليا للسكر اليوم الاثنين بحضور أعضاء الغرف التجارية، وكل المعنيين بتداول سلعة السكر؛ لوضع الإطار العام على حجم إنتاج العام من قصب السكر، وحجم الكميات التي ستورد إلى المصانع.

وقال في تصريحات خاصة على شاشة “أون لايف”، إنهم ضخوا خلال الثلاث أشهر الماضية، حوالي 240 ألف طن من السكر؛ لتغطية مطالب المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التموينية، وشركات التعبئة في ظل إحجام القطاع الخاص عن العمل.

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