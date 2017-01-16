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الإثنين 16 يناير 2017 02:03 مساءً
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كيف يمكن لمصر الاستفادة من خبرات "بيلاروسيا"؟
السفير محمد العرابي

كيف يمكن لمصر الاستفادة من خبرات "بيلاروسيا"؟

الإثنين، 16 يناير 2017 02:43 م
كتب - عبد الرحمن دياب

رأى السفير نبيل العرابي، سفير مصر السابق لدي روسيا، أن كلمات الرئيسين المصري والبيلاروسي في فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي في موضعها تمامًا، موضحا أن بيلاروسيا لها موضع خاص لكونها قلعة من قلاع الصناعة داخل الاتحاد السوفيتي قبل انفصالها عنه وبها الكثير من الخبرات في الصناعات الثقيلة بما يشجع على مزيد من التقارب والتعاون معها.

ولفت في مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” المذاع على فضائية “الحياة”، اليوم الإثنين إلى أن العلاقات بين مصر وبيلاروسيا مهمة لما يوجد لدى هذه الدولة الصديقة من خبرات يمكن الاستفادة منها في مجالات مختلفة، بخاصة المستوى الاقتصادي، وأنه يجب الاستفادة منها بشكل أكبر من الوقت الحالي.

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