أصبح اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الزمالك المعار الى نادي اتحاد جدة السعودي، محط أنظار الدوري السعودي باكمله بعد الأداء المتميز الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية والذي أدى الى دخول العديد من الأندية في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت التقارير السعودية الى ان نادي النصر السعودي قد دخل في مفاوضات مع نظيره الزمالك من أجل الحصول على خدمات كهربا بعد انتهاء إعارته إلى اتحاد جدة في نهاية الموسم.

وبدأ نادي النصري المفاوضات بوضع 5 ملايين دولار كمبلغ مبدئي لإقناع الزمالك بالتخلي عن خدمات اللاعب ولكن العرض قابل للزيادة في حال تقدم المفاوضات.

وأضافت التقارير السعودية ان نادي الزمالك يرغب في الانتظار وعدم حسم العروض المقدمة للاعب الا بعد مشاركته في بطولة كأس الامم الافريقية باحثين عن تسويق جيد للاعب في البطولة.