أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن مد فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2017 حتى 21 يناير الجاري، وذلك تسهيلاً على الراغبين في التقدم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأمهات للاشتراك.

تم توجيه مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية إلى الاستمرار في تلقى طلبات الترشيح والأوراق المطلوبة إلى جانب إتاحة التقدم الكترونيًا للراغبين على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وأتاحت الوزارة للمرة الأولى هذا العام برنامجًا إلكترونيًا للتقدم من خلاله في المسابقة مع ضرورة استيفاء كل البيانات الموجودة في الاستمارة على الموقع الإليكتروني وتقديم صورة من المستندات الأصلية المطلوبة لمديريات التضامن التابع لها المرشح.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وضعت عددًا من المعايير التي ستحتكم إليها هذا العام في اختيار الأم المثالية مثل الأسرة صغيرة العدد التي لا يتجاوز أبناؤها كذلك الأم العاملة خاصة من تعمل هي أو أبناؤها في مجال العمل الحر.

ومنحت المسابقة الأولوية للأم التي استطاعت أن تصل بأبنائها إلى أعلى درجات التعليم، كما أعطت المعايير وزنا نسبيا للأم التي ترعى ابنا معاقا واستثنتها من شروط استكماله للتعليم الجامعي خاصة إذا كانت إعاقته لا تسمح بذلك.

وخفضت الوزارة هذا العام سن الأم المتقدمة للمسابقة إلى 45 عاماً بدلاً من 50 عاماً في السنوات الماضية على أن تكون الأم المتقدمة ملمة بالقراءة والكتابة مع إعلاء قيمة من استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل وذلك إيمانا بقيمة التعليم ودوره في تغيير حياة الأفراد والأسر للأفضل، وسيتم تكريم الأم البديلة تقديرا لها.

وأهابت الوزارة بالراغبين في المشاركة بقصص النجاح لأمهاتهم سرعة التقدم بالأوراق الخاصة بالمسابقة وملء الاستمارة دون ترك خانات غير مكتملة.