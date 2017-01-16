غادة والي: مد فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لـ21 ينايرالإثنين، 16 يناير 2017 02:21 م
أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن مد فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2017 حتى 21 يناير الجاري، وذلك تسهيلاً على الراغبين في التقدم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأمهات للاشتراك.
تم توجيه مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية إلى الاستمرار في تلقى طلبات الترشيح والأوراق المطلوبة إلى جانب إتاحة التقدم الكترونيًا للراغبين على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
وأتاحت الوزارة للمرة الأولى هذا العام برنامجًا إلكترونيًا للتقدم من خلاله في المسابقة مع ضرورة استيفاء كل البيانات الموجودة في الاستمارة على الموقع الإليكتروني وتقديم صورة من المستندات الأصلية المطلوبة لمديريات التضامن التابع لها المرشح.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وضعت عددًا من المعايير التي ستحتكم إليها هذا العام في اختيار الأم المثالية مثل الأسرة صغيرة العدد التي لا يتجاوز أبناؤها كذلك الأم العاملة خاصة من تعمل هي أو أبناؤها في مجال العمل الحر.
ومنحت المسابقة الأولوية للأم التي استطاعت أن تصل بأبنائها إلى أعلى درجات التعليم، كما أعطت المعايير وزنا نسبيا للأم التي ترعى ابنا معاقا واستثنتها من شروط استكماله للتعليم الجامعي خاصة إذا كانت إعاقته لا تسمح بذلك.
وخفضت الوزارة هذا العام سن الأم المتقدمة للمسابقة إلى 45 عاماً بدلاً من 50 عاماً في السنوات الماضية على أن تكون الأم المتقدمة ملمة بالقراءة والكتابة مع إعلاء قيمة من استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل وذلك إيمانا بقيمة التعليم ودوره في تغيير حياة الأفراد والأسر للأفضل، وسيتم تكريم الأم البديلة تقديرا لها.
وأهابت الوزارة بالراغبين في المشاركة بقصص النجاح لأمهاتهم سرعة التقدم بالأوراق الخاصة بالمسابقة وملء الاستمارة دون ترك خانات غير مكتملة.
-
"داعش" يخطف 13 معلما من مدرسة دينية بأفغانستان
أعلنت السلطات الأفغانية أن تنظيم “داعش” اختطف، امس الأحد، 13 معلما من مدرسة دينية في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان. وأشار بيان صادر عن حاكم ننغرهار إلى أن “مسلحين ...Mon, 16 Jan 2017 07:23:56 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
شاهد.. تليمه منفعلا: "يا عرب مبنبعش مصر.. تيران وصنافير مصرية"
وقال تليمه في برنامجه “ًصباح أون” المذاع على شاشة “أون تي في”، “يا عرب اسمعوا صوت شعب واحنا مبنبيعش مصر وتيران وصنافير مصرية بحكم الإدارية العليا وقالت إن سيادة ...Mon, 16 Jan 2017 10:10:13 GMT
-
مصرع وإصابة 9 أشخاص في انهيار جسر وسط الصين
لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في انهيار جسر علوي قديم، بمدينة تشنجتشو عاصمة إقليم هينان وسط الصين وفقا لما أعلنته الشرطة الصينية. وقالت الشرطة: “إن عمال البناء ...Fri, 13 Jan 2017 06:03:45 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
وصول عشرة معتقلين إلى سلطنة عمان بعد الإفراج عنهم من جوانتانامو
أعلنت سلطنة عمان اليوم الاثنين وصول عشرة سجناء أفرجت عنهم الولايات المتحدة من معتقل جوانتانامو العسكري في إطار مسعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما ...Mon, 16 Jan 2017 08:54:28 GMT