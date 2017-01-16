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التيار الديمقراطى يطالب بالإفراج عن سجناء تيران وصنافير
حزب التحالف الشعبي

التيار الديمقراطى يطالب بالإفراج عن سجناء تيران وصنافير

الإثنين، 16 يناير 2017 02:34 م
وكالات

طالب قيادات أحزاب التيار الديمقراطى، اليوم الإثنين، الإفراج الفورى عن السجناء المحبوسين على خلفية تظاهرات رفض اتفاقية تيران وصنافير، وكذلك إلغاء قانون التظاهر.

وقال مدحت الزاهد رئيس التحالف الشعبى، خلال المؤتمر الصحفى لأحزاب التيار الديمقراطى الذى تم عقده اليوم الإثنين، إن الحكومة عليها أن ترحل بعد حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، مطالبا بسحب الثقة منها.

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