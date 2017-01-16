سيطرت القوات الحكومية اليمنية، الإثنين، على عدة مواقع عسكرية بعد معارك مع مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، شرقي صنعاء، حسب مصدر ميداني في المقاومة الشعبية.

وقال المصدر في تصريح مقتضب، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن “قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررت جبال باذين، وتلال التوجيه والشهداء ورشح، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد المسلحين الحوثيين وقوات صالح في مديرية نهم(شرقي صنعاء)”.

وأضاف أن المعركة بين الطرفين مازالت مستمرة حتى الآن( قرابة 11.18 تغ)، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، غير أنه لا توجد إحصائية دقيقة حول ذلك لاستمرار المواجهات.

وقبل حوالي أسبوعين أفاد عبد الله الشندقي، الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية في صنعاء، أن ” قرابة 75% من المواقع المهمة في مديرية نهم باتت تحت سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة”.

ومنذ أكثر من عام تدور اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة ثانية، في هذه المديرية الجبلية التي تبلغ مساحتها أكثر من 1800كم مربع.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية ، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلاً عن وقوع العديد من المقاتلين في قائمة الأسر من طرفي الحرب.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص ، وإصابة أكثرمن 36 ألف آخرين، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 ملايين يمني في الداخل.