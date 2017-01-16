كشف وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، عن أنه تم الاتفاق مع روسيا على توسيع المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، إلى جانب دول الاتحاد الأوراسي المشاركة في اتفاقية التجارة الحرة، حتى تستفيد دولة بيلاروسيا من تصنيع الجرارات والشاحنات والمعدات الزراعية التي يتم تصنيعها في المنطقة.

وقال قابيل في تصريحات إعلامية على شاشة “صدى البلد”، على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي، منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، أن دولة بيلاروسيا تصدر معدات زراعية بقيمة 27 مليار دولار، مشددا على أهمية دولة بيلاروسيا لمصر في مجال الزراعة والتوسع في مشروع المليون ونصف فدان.

وشدد وزير الصناعة والتجارة على أنه سيتم حل المعوقات في التجارة بين مصر وبيلاروسيا عقب الموافقة النهائية علي اتفاقية التجارة الحرة، مضيفًا أنه يتم تصدير المنتجات سريعة التلف إلي روسيا من خلال الطيران.