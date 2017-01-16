افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو اليوم الاثنين منتدى الأعمال المصرى - البيلاروسى‏ الثانى، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية .

حضر المنتدى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما حضر نائب رئيس الوزراء البيلاروسي إضافة إلى 10 وزراء بيلاروسيين، فضلا عن مشاركة وفد من 40 شركة بيلاروسية عملاقة طامحة في الاستثمار في مصر .