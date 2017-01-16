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بث مباشر ... السيسي ولوكاشينكو يفتتحان منتدى الأعمال المصري ـ البيلاروسي
السيسي ورئيس بيلاروسيا‎

بث مباشر ... السيسي ولوكاشينكو يفتتحان منتدى الأعمال المصري ـ البيلاروسي

الإثنين، 16 يناير 2017 01:08 م
وكاﻻت

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو اليوم الاثنين منتدى الأعمال المصرى - البيلاروسى‏ الثانى، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية .

حضر المنتدى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما حضر نائب رئيس الوزراء البيلاروسي إضافة إلى 10 وزراء بيلاروسيين، فضلا عن مشاركة وفد من 40 شركة بيلاروسية عملاقة طامحة في الاستثمار في مصر .



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