أكد عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطني، والذي حقق أربعة ألقاب لكأس الأمم الأفريقية مع الفراعنة، أنه سيسعى مع زملائه بالجابون للمنافسة على اللقب القارى والعودة به مرة أخرى للقاهرة بعد غياب 3 دورات متتالية عن الظهور فى الكان.

وقال الحضرى الذى احتفل أمس بعيد ميلاده الـ44: “سنقاتل فى بورت جنتيل لعبور الدور التمهيدى ونحترم بالطبع منافسينا فى المجموعة، خاصة أن من بينهم اثنين أوغندا وغانا يقعان معنا ايضا فى مجموعتنا بتصفيات كأس العالم ولكننا نثق فى إمكانياتنا ولدينا لاعبين صغارا فى السن ولكنهم يمتلكون خبرات كبيرة ويلعبون لأندية كبيرة سوءا على المستوى المحلى أو العالمى.

وأضاف الحضري: أشعر وكأنني أشارك لأول مرة فى بطولة الأمم الافريقية،أتوق للفوز باللقب مثلما حدث من قبل فى بوركينا فاسو 98 مع الأسطورة الراحل محمود الجوهرى وفى غانا 2008 وانجولا 2010 خارج الديار وبالقاهرة 2006 مع المعلم حسن شحاتة”.