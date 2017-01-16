راشد يتوجه إلى أسبانيا للمشاركة فى فعاليات معرض سياحى دوليالإثنين، 16 يناير 2017 01:02 م
يتوجه وزير السياحة، يحيى راشد، غدا الثلاثاء، على رأس وفد من القطاع السياحى الحكومى والخاص، إلى العاصمة الاسبانية، مدريد ، فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة فى فعاليات الدورة 37 للمعرض الدولى للسياحة والسفر “FITURE الذى يعقد فى الفترة من 18 حتى 20 من يناير الجارى.
ومن جانبه قال راشد أن الفيتور يُعد من أهم المعارض السياحية حيث يشهد الحدث مشاركة حوالى 9605 شركة سياحة وطيران من 164 دولة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية المكثفة خلال فترة انعقاد المعرض بما يُعد فرصة حقيقية للالتقاء بصناع القرار السياحى وإظهار الصورة الحقيقية للأوضاع السياحية والرد على تساؤلاتهم والترويج لمصر سياحياً.
وأشار الوزير إلى أن هناك مشاركة مصرية كمتحدث رسمى فى عدد من الندوات وجلسات المناقشة التى تنظمها منظمة السياحة العالمية والبيت العربى بأسبانيا وكذلك عقد لقاءات مكثفة مع منظمى الرحلات وشركات السياحة والطيران العاملين فى السوق الاسبانى بصفة خاصة بالإضافة إلى الأسواق الجالبة للسياحة إلى مصر بصفة عامة وكذلك الالتقاء بممثلى وسائل الاعلام العالمية.
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