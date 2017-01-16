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خالد علي : حكم تأييد مصرية "تيران وصنافير" نهائي بات
خالد علي

خالد علي : حكم تأييد مصرية "تيران وصنافير" نهائي بات

الإثنين، 16 يناير 2017 01:00 م
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أكد خالد علي، المحامي، أحد مقيمي دعوى بطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير، بأن حكم تأييد مصريتهما هو حكم نهائي بات ولا يجوز عرض الاتفاقية على البرلمان.

أضاف، عقب الحكم، بأن الجزيرتين مصريتان، والدليل الدم الذي سال عليهما، والشهداء الذين استشهدوا من أجلها، ليستخدم تعبير “مصرية بالألم والدم”.

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