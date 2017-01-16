قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تطمح إلى تطوير العلاقات الثنائية مع بيلاروسيا بشكل عام.

وأضاف في كلمته بافتتاح منتدى الأعمال المصرى البيلاروسي، المذاع على شاشة إكسترا نيوز، أن مجال التصنيع على رأس مجالات التعاون مع بيلاروسيا، موضحا أن التعاون مع بيلاروسيا يتضمن مجالات مياه الشرب والصرف.

ولفت إلى أن التعاون سيتضمن أيضا مشاريع فى الكهرباء وتوليد الطاقة، وأن مصر وبيلاروسيا يتعاونان لأجل الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين البلدين.