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السيسي: هذه مجالات التعاون مع بيلاروسيا
وصول الرئيس السيسي ونظيره البيلاروسي لمقر افتتاح منتدى الأعمال المشترك‎

السيسي: هذه مجالات التعاون مع بيلاروسيا

الإثنين، 16 يناير 2017 01:10 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تطمح إلى تطوير العلاقات الثنائية مع بيلاروسيا بشكل عام.

وأضاف في كلمته بافتتاح منتدى الأعمال المصرى البيلاروسي، المذاع على شاشة إكسترا نيوز، أن مجال التصنيع على رأس مجالات التعاون مع بيلاروسيا، موضحا أن التعاون مع بيلاروسيا يتضمن مجالات مياه الشرب والصرف.

ولفت إلى أن التعاون سيتضمن أيضا مشاريع فى الكهرباء وتوليد الطاقة، وأن مصر وبيلاروسيا يتعاونان لأجل الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين البلدين.

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