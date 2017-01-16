تمكنت قوات الجيش العراقي بالمحور الشمالي شرقي مدينة الموصل اليوم الاثنين ، من السيطرة على حيين جديدين بالساحل الأيسر للموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق، ليرتفع عدد الأحياء التى حررتها من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي إلى 67.

وقال قائد عمليات (قادمون يانينوى) الفريق عبدالأمير يارالله ، في تصريح صحفي ، إن القوات حررت حيي الكندي والقيروان ورفعت العلم العراقي فوقهما بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات.

على صعيد متصل، تمكنت قوة من فرقة المشاة 17 بالجيش من إلقاء القبض على المسؤول العسكري لإحدى كتائب داعش تابعة لولاية جنوب بغداد مع أحد معاونيه..وتم العثور على مخبأ ضمن منطقة العمية جنوبي العاصمة العراقية يحوي 10 عبوات ناسفة و24 قذيفة و384 صاعقا وبطاريات للتفجير ومواد متفجرة تزن 2 كيلوجرام.

وكانت القوات العراقية المشتركة قد حررت 56 من أحياء الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل من قبضة داعش منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير نينوي في 17 أكتوبر الماضي، وأنها بدأت المرحلة الثانية لعمليات تحرير الموصل يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر وتمكنت من الوصول إلى ضفة نهر دجلة وسيطرت على مداخل ثلاثة جسور من إجمالي خمسة تربط شطري الموصل.

يذكر أن قوات “مكافحة الإرهاب” تمكنت في المرحلة الأولى من عمليات (قادمون يا نينوي) التي انتهت يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر من تحرير 40 حيا من أصل 65 إجمالي أحياء شرقي الموصل.