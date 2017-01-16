بدأت أمس بالقاهرة فعاليات البرنامج التدريبى للفيف من الكوادر السياحية الافريقية والذى تنظمه وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لـ 30 فرد من ممثلى القطاع السياحى ينتموا لـ 26 دول أفريقية وذلك فى الفترة من 15 إلى 25 من يناير الجارى، يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لتمتين العلاقات ودعم التعاون مع الدول الافريقية خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الموارد البشرية العاملة فى القطاع السياحى وتبادل الخبرات.

ويتضمن البرنامج التعريف بأهم المقاصد السياحية المصرية وأهم المنتجات السياحية فى مصر والاهمية الاقتصادية للسياحة ونبذة عن التراث الحضارى المصرى، وعرض مبسط عن آلية العمل بوزارة السياحة المصرية والهيئات التابعة لها، وكذلك التسويق والتخطيط السياحى إلى جانب الاهتمام بالسياحة البيئية.

وفى سياق متصل، يتضمن البرنامج ورشة عمل عن السياحة لتبادل الرؤى فيما يتعلق بتفعيل التعاون السياحى المشترك، بالاضافة إلى زيارة تعريفية لخان الخليلى والمتحف المصرى ومنطقة الاهرامات وابوالهول ومركز القيادة الامنة وبرج القاهرة وكذلك تنفيذ رحلة سياحية للمشاركين بمدينة الغردقة، وتعريف السادة المشاركين فى البرنامج التدريبى بالمنتج السياحى المصرى وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية فى المجال السياحى.

يذكر أن البرنامج ينفذه قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بوزارة السياحة بالتعاون مع الادارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة وبالتنسيق مع الوكالة المصرية من أجل التنمية بهدف تعميق العلاقات السياحية والتعريف بالمقصد السياحى المصرى وعرض التجربة المصرية فى مجال التدريب السياحى وصقل الخبرات.