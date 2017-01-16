بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة اليوم الاثنين مع رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري ، الذي يزور الرياض حاليا ، علاقات الصداقة بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان والسفيران السعودي لدى كندا نايف بن بندر السديري والكندي لدى السعودية دينيس هوراك .. وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).