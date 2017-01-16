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الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي

الإثنين، 16 يناير 2017 01:14 م
وكالات

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة اليوم الاثنين مع رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري ، الذي يزور الرياض حاليا ، علاقات الصداقة بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان والسفيران السعودي لدى كندا نايف بن بندر السديري والكندي لدى السعودية دينيس هوراك .. وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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