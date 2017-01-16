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مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة يستقبل أولى رحلات طيران الخليج
مطار القاهرة

مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة يستقبل أولى رحلات طيران الخليج

الإثنين، 16 يناير 2017 12:50 م

استقبل مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولى اليوم الأحد أول رحلة لطيران الخليج وحملت رقم 71 فى إطار استمرار نقل شركات الخطوط الجوية العاملة بمبنى الركاب رقم 1 إلى مبنى الركاب رقم 2.

ومن المقرر استقبال مبنى 2 لأول رحلة لخطوط الاتحاد رقم 637 غداً الأثنين. وبدأ التشغيل التجريبى لمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى فى سبتمبر الماضى.

وتبلغ المساحة الكلية للمبنى 231 ألف متر مربع وتتضمن 14 بوابة سفر و28 وحدة كبارى تحميل و8 سيور وصول و38 كاونتر سفر و40 كاونتر وصول.

وتبلغ السعة الكلية للمبنى 7.5 مليون راكب سنوياً لتصل الطاقة الاسيعابية لمطار القاهرة 30 مليون راكب بعد افتتاح المبنى رسمياً.

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