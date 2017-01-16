لينوفو تعاونت مع أهم المصنعين في مختلف المجالات لتطوير تقنية إضافات “Moto Mods”

عائلة هواتف “Moto Z” ستتوفر في جميع متاجر التجزئة الرئيسة في مصر ابتداءً من 1 فبراير

أطلقت لينوفو اليوم أحدث هواتفها الذكية الرائدة، وهما الهاتفان Moto Z وMoto Z Play في مصر.

وأوضح شريف سالم مدير مبيعات الهواتف الذكية بشركة لينوفو مصر، خلال المؤتمر الصحفي،أن لينوفو أطلقت هاتف Moto Z بهيكله المصنوع من الألمنيوم والفولاذ المضاد للصدأ المستخدمين في الطائرات العسكرية وشاشة AMOLED عالية الوضوح (Quad HD) قياس 5,5 بوصة، وخفة فائقة ومتانة رائعة بسماكة 5.2 ملم فقط، في حين يعمل الجهاز على الجانب الأخر بمعالج Qualcomm® SnapdragonTM 820 processor، وذاكرة تخزين عشوائي 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 أو 64 جيجابايت. ويمكنكم الحصول على المزيد من المساحة لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات عن طريق إضافة بطاقة microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

ويؤكد سالم أن إطلاق الهاتفين Moto Z وMoto Z Play في مصر مرة أخرى على اهتمام لينوفو بالأسواق المحلية ودعمها لها، فهدفنا أن نقدم للمستخدمين أفضل الهواتف الذكية المتقدمة تقنيًا والتي ننتجها بأعلى معايير الجودة والابتكار. وتوفر إضافات Moto Mods المبتكرة للمستخدمين أفضل مستويات التواصل والجودة، فنحن نتعاون مع أهم الخبراء في قطاعات التصوير والموسيقى والأزياء لنقدم لعملائنا الهواتف التي تلبي جميع احتياجاتهم.»

والهاتف Moto Z مزوّد بكاميرا عالية الوضوح بدقة 13 ميغابيكسل مع تقنية تثبيت الصورة البصرية والتركيز التلقائي بالليزر، التي تساعد على التقاط صور رائعة وواقعية تحت مختلف ظروف الإضاءة، في حين تحتوي الكاميرا الأمامية دقة 5 ميغابيكسل على عدسات واسعة الزاوية من أجل التقاط الصور الجماعية بمنتهى السهولة ودون عناء.

ومع الاستعانة بالفلاش الإضافي في الكاميرا الأمامية، يظهر كل شخص في الصورة بأبهى طلة حتى في الضوء الضعيف.

وقد صمم الهاتف بغلاف مقاوم للماء يقي الجهاز من المطر ورذاذ الماء. كما يسهل مستشعر بصمة الإصبع في الهاتف عملية الفتح، فكل ما تحتاجه الآن هو لمسة واحدة فقط لتشغيل جهازك فوراً.

في حين تمنحكم البطارية 30 ساعة من العمل تكفيك لفترة طويلة جداً دون الحاجة إلى شحنها من جديد. بينما ستحصل على أكثر من 8 ساعات من الطاقة في 15 دقيقة فقط عن طريق ميزة الشحن السريع TurboPower.

هاتف Moto Z Play

يتميز هذا الهاتف بهيكله الخارجي خفيف الوزن والرقيق المصنع من الألمنيوم الصلب والزجاج الأنيق، ويصل عمر البطارية في هاتف Moto Z Play إلى 50 ساعة، وهي أكبر بطارية زود بها هاتف Moto على الإطلاق، ما يسمح للمستخدمين اللعب لعدة أيام دون الحاجة إلى التوقف لإعادة شحن.

ويمكن للمستخدمين شحن هواتفهم في 15 دقيقة فقط لفترة استخدام تصل إلى 9 ساعات، وذلك عن طريق تقنية الشحن السريع TurboPower.

ويأتي هاتف Moto Z Play بمعالج ثماني النواة 2.0 غيغاهرتز، وشاشة سوبر AMOLED عالية الوضوح دقة 1080 بيكسل وقياس 5.5 بوصة، وذاكرة تخزين عشوائي تصل إلى 3جيجابايت، بحيث يمكن للمستخدمين اللعب ومشاهدة مقاطع الفيديو والعديد من المهام دون صعوبات تذكر.

ويمكن لعشاق التصوير الفوتوغرافي التقاط أجمل الصور ليلاً ونهاراً مع كاميرا بدقة 16 ميجابيكسل مع تقنية الضبط التلقائي للصورة بالليزر. وتحتوي الكاميرا الأمامية على عدسات واسعة الزاوية من أجل التقاط الصور الجماعية، كما تم تزويد الكاميرا الأمامية بضوء LED فلاش.

Moto Mods

تعاونت Moto مع علامة Hasselblad التجارية المتخصصة في عالم التصوير على تصميم تجربة تحول مفهوم التصوير عبر الهاتف المحمول, وذلك عبر إضافة إمكانيات التصوير المتطورة على الهاتف ليتمكن المستخدمون من التقاط الصور ومشاركتها بشكل فوري. تضم الكاميرا خاصية التقريب البصري 10x وضوء فلاش زينون، وهو كل ما نحتاجه للحصول على الصورة المثالية. يمكن للعملاء أن يتوقعوا المزيد من التحكم والمرونة مع إمكانية التقاط الصور بصيغة RAW، إضافة إلى التحكم بغالق الكاميرا والتكبير وسرعة معالج كبيرة.

وسيكون بإمكان مستخدمي كاميرا True Zoom أيضاً الوصول إلى برامج Phocus من هاسيلبلاد ليتمكنوا من التحكم وتحرير الصور بشكل

لينوفو تقدم هاتفي “Moto Z” و“Moto Z Play” في مصر

مكبر مثالي

هذا المكبر مثالي للأشخاص الذين يحبون الاستماع إلى الموسيقى بصوت عال، حيث يقدم هاتف Moto Z Play مكبر JBL SoundBoost عالي الجودة، الذي يحول الهاتف الذكي لمكبر صوت ستيريو قوي خلال ثواني.

ويأتي مع هذا الملحق مسند مدمج يضمن لكم متعة مضاعفة عن مشاهدة الفيديو والاستماع للموسيقى.

ولا داعي للقلق بشأن عمر البطارية، حيث زوّد مكبر صوت JBL SoundBoost ببطارية خاصة تدوم لعشر ساعات تسمح للمستخدمين الاستماع لفترات أطول دون استخدام بطارية هواتفهم. كما يضمن مكبر الصوت أن تكون المكالمات بصوت عال وواضح بغض النظر عن موقعكم.

Moto Mods بروجيكتر Insta-Share

أصبح بإمكانكم تحويل هواتف Moto Z إلى بروجكتر بشاشة عرض قياس 70 بوصة بسهولة تامة والاستمتاع بمتابعة أفلامكم المفضلة، وذلك من خلال إضافة Moto Insta-Share. ويعرض هذا البروجيكتر على أي سطح مستو، ويأتي مع مسند متكامل يتيح للمستخدمين تثبيته في أي مكان لمشاهدة ما يريدون من الصور والفيديو وحتى الألعاب مع الأصدقاء والعائلة. وتأتي إضافة Insta-Share مع بطارية مدمجة توفر للمستخدمين مع ما يصل إلى ساعة واحدة إضافية من العرض قبل استخدام بطارية الهاتف.

وتتوفر هواتف Moto Z وMoto Z Play مع إضافات Moto Z Play للبيع للمستهلكين لدى جميع متاجر التجزئة الكبرى بدءًا من أول شهر فبراير.

فيما يلي جدول يبين الأسعار التقريبية في كافة متاجر التجزئة:

11,000 جنيه مصري هاتف Moto Z مع إضافة Style Shell

8,000 جنيه مصري هاتف Moto Z Play مع إضافة Style Shell

4,600 جنيه مصري كاميرا Hasselblad True Zoom

6,000 جنيه مصري بروجيكترMoto Insta-Share

1,400 جنيه مصري مخزن الطاقة الخارجي Incipio offGRID Power Pack

2,200 جنيه مصري مكبر صوت JBL® SoundBoost

هذه الأسعار قابلة للتغيير تبعاً لسعر صرف الدولار الأمريكي.

وتتوفر هواتف Moto Z بتشكيلتين من الألوان: الأسود والرمادي القمري أو الأبيض والذهبي.