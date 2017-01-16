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الإثنين 16 يناير 2017 12:22 مساءً
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تركيا: "جهاز مخابرات" متورط في هجوم رأس السنة
رئيس لجنة الحكماء بمجموعة الدول الثماني الإسلامية نعمان قورتولموش

تركيا: "جهاز مخابرات" متورط في هجوم رأس السنة

الإثنين، 16 يناير 2017 01:22 م
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قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، الاثنين، إن إطلاق النار في الملهى الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة نُفذ بحرفية، وبمشاركة وكالة مخابرات.

ونقلت “رويترز” عن قورتولموش قوله في مقابلة تلفزيونية: “يبدو أن هجوم رينا (الملهى) ليس من صنع تنظيم إرهابي فقط، لكن هناك أيضا وكالة مخابرات. كان عملا مخططا له ومنظما على مستوى عال”.

وكان تنظيم داعش الإرهابي أعلن المسؤولية عن الهجوم الذي أودى بحياة 39 شخصا، قائلا إنه شنه “للثأر من العملية العسكرية التركية في سوريا”.

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