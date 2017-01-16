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الوكيل: نسابق الزمن لخلق مناخ جاذب للاستثمار
احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية

الوكيل: نسابق الزمن لخلق مناخ جاذب للاستثمار

الإثنين، 16 يناير 2017 01:03 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجاري، إن مصر تعمل على تدشين مشاريع عملاقة تضع الدولة على طريق التنمية.

وأضاف في كلمته بافتتاح منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، المذاع على شاشة إكسترا نيوز أن مصر تسابق الزمن في خلق مناخ جاذب للاستثمار.

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