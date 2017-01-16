قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجاري، إن مصر تعمل على تدشين مشاريع عملاقة تضع الدولة على طريق التنمية.

وأضاف في كلمته بافتتاح منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، المذاع على شاشة إكسترا نيوز أن مصر تسابق الزمن في خلق مناخ جاذب للاستثمار.