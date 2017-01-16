يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 10 20

الإسكندرية 7 18

مطروح 8 19

بورسعيد 12 19

دمياط 9 19

بلطيم 10 20

الإسماعيلية 5 20

السويس 7 21

العريش 5 21

نخل 2 22

طابا 4 23

الطور 10 21

مرسى علم 12 24

الغردقة 11 25

شرم الشيخ 16 25

رفح 6 20

كاترين 3 19

سيوة 6 19

المنيا 7 20

الفيوم 8 21

رأس سدر 9 20

أبوسمبل 11 26

وسط الدلتا 9 20

أسيوط 5 21

سوهاج 6 22

الأقصر 7 25

أسوان 10 26

شلاتين 19 27

حلايب 20 25

الوادى الجديد 5 22

قنا 7 24

نويبع 15 24

السلوم 10 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 34

المدينة 15 27

الرياض 8 24

المنامة 16 21

أبوظبى 16 23

الدوحة 16 23

الكويت 8 19

دمشق 1 10

بيروت 13 17

عمان 5 13

القدس 6 14

غزة 11 19

بغداد 4 15

مسقط 19 25

صنعاء 5 25

الخرطوم 19 37

طرابلس 6 14

تونس 5 11

الجزائر 5 12

الرباط 3 17

نواكشوط 15 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 1 6

اسطنبول 6 7

اسلام اباد 5 15

نيودلهى 7 20

جاكرتا 24 30

بكين 6- 2

كوالامبور 25 31

طوكيو 2 8

أثينا 8 12

روما 2 9

باريس 5- 3

مدريد 4 12

برلين 6- صفر

لندن 3 5

مونتريال 12- 7-

موسكو 8- 3-

نيويورك 1 7

واشنطن 3 6