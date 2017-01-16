طالب السياسي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ السياسة بجامعة الإمارات العربية، باحترام قرار القضاء المصري في شأن تيران وصنافير، مشيرًا إلى حكم الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير.

وقال عبد الله خلال تغريدة له على موقع “تويتر” اليوم الاثنين : “تيران وصنافير مصرية هكذا حكمت قبل قليل المحكمة الإدارية العليا في مصر وألغت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.. يجب احترام قرار القضاء”.

وأشار “واضح ان محكمة العدل المكان المناسب لحسم قضايا الحدود الخلافية والوثائق واضحة ان الجزيرتين سعودية”.

وأضاف: “حكومة مصر مقتنعة والخبراء مقتنعين والوثائق تؤكد بما لا يدع مجالا للشك انها جزر سعودية ومحكمة العدل الدولية ستقول القول النهائي”.

وتابع:”الشعب السعودي سيرد على الشعب المصري المتحمس ان #تيران_وصنافير_سعودية”.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا رفضت، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.