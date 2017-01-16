شاهد..مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح على مهرجان موسيقى في المكسيكالإثنين، 16 يناير 2017 12:35 م
قُتل ثمانية أشخاص في هجوم مسلح على مهرجان موسيقى في المكسيك، جاء ذلك في خبر عاجل على شبكة “سبوتنك” الروسية.
وأطلق المسلح النار بصورة عشوائية داخل ملهى “بلو باروت”، واستبعدت وسائل إعلام محلية أن يكون للحادث أي علاقة بالإرهاب.
ورجحت السلطات أن ربما يكون الحادث نزاع بين تجار المخدرات، الذين ينتشرون في تلك المنطقة السياحية.
وتدوال مستخدمو التواصل الاجتماعي لقطات توضح حالة من الرعب والفزع التي اجتاحت الحضور عقب إطلاق النار، الذي ظل متبادلًا لفترة طويلة.
Momentos exactos del pánico en #BPMFestival por balacera en #BlueParrot pic.twitter.com/OqvnYdaq62— Ξ.M.Λ.C (@EMACUTV) ١٦ يناير، ٢٠١٧
#ULTIMOMINUTO #AHORA Tiroteo en el Festival BPM de #México⚠️ (HAY MUERTOS Y HERIDOS ) #BPM2017 pic.twitter.com/blEILKstDB— M-Noticias- (@mnoticias2016) ١٦ يناير، ٢٠١٧
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