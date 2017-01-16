شاهد..مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح على مهرجان موسيقى في المكسيك

قُتل ثمانية أشخاص في هجوم مسلح على مهرجان موسيقى في المكسيك، جاء ذلك في خبر عاجل على شبكة “سبوتنك” الروسية.

وأطلق المسلح النار بصورة عشوائية داخل ملهى “بلو باروت”، واستبعدت وسائل إعلام محلية أن يكون للحادث أي علاقة بالإرهاب.

ورجحت السلطات أن ربما يكون الحادث نزاع بين تجار المخدرات، الذين ينتشرون في تلك المنطقة السياحية.

وتدوال مستخدمو التواصل الاجتماعي لقطات توضح حالة من الرعب والفزع التي اجتاحت الحضور عقب إطلاق النار، الذي ظل متبادلًا لفترة طويلة.