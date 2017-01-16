الصحة : "مديحة أحمد" مشرفاً عاماً لشئون الصيدلة بالمستشفيات الحكوميةالإثنين، 16 يناير 2017 12:29 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ترقية الدكتورة مديحة أحمد من مدير عام التفتيش الصيدلى للعمل مشرفا عام على شئون الصيدلية بالمستشفيات الحكومية بدرجة وكيل وزارة ، وذلك فى إطار حرص الوزارة على إحكام الرقابة على شئون الصيدلية بمستشفيات القطاع العلاجى.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أن هذا القرار جاء نظرا لكفاءة الدكتورة “مديحة” فى مجال التفتيش الصيدلى على قطاع خلال فترة عملها لسنوات سابقة كثيرة فى هذا المجال ، مشيرة الى أن الوزارة ستستفيد من خبراتها للنهوض بقطاع المستشفيات العلاجية وذلك على مستوى الجمهورية.
وفى سياق أخر أعلنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية مساء أمس عن ضبط صيدلية بها أدوية غير مسجلة وتبيع بالجملة مخالفة لقانون مزاولة المهنة ، جاء ذلك خلال الحملة التى قامت بها ادارة التفتيش الصيدلي بالتعاون مع مباحث التموين ، لضبط منافذ تداول الادوية.
وأوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الحملة إستهدفت مدينة اجا وبتفتيش صيدليه باحدى مداخل العقارات بشارع الجلاء ، وجد بها عدة اكياس بها ادوية وفواتير تدل علي قيام الصيدلي بالاتجار للمنافذ الاخري بالجمله بالمخالفة للقوانين المنظمة ، كما وجد بجوار الصيدليه مكان اداري غير مرخص به كومبيوتر و2 ثلاجة بها ادوية ( كليكسان – هيبارين مذيب جلطات – انسولين، بالاضافة الي ادوية معباة باكياس منتهية الصلاحية فيما افاد الصيدلي بانها من المرتجعات.
وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بوجود شقة غير مؤهله ومجهزه وغير مطابقة للمعايير والمواصفات عباره عن 5 غرف مخزن بها ادويه للاتجاربالجملة ، لافتا الى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتم اخطار النيابه التى تباشر التحقيقات.
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