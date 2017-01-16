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بدراوي: الهوية ضائعة في المدارس
حسام بدراوي - حسام بدراوي

بدراوي: الهوية ضائعة في المدارس

الإثنين، 16 يناير 2017 12:54 م
كتب - عبد الرحمن دياب

تفائل الدكتور حسام البدراوي، الأستاذ الجامعي والسياسي، بتحسن جودة التعليم في مصر خلال الفترة القادمة، موضحا أن الطلاب يحتاجون القليل من الاهتمام للحصول على نتائج مبهرة.

وقال في حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على شاشة “دي إم سي”، إن الهوية المصرية ضائعة في المدارس المصرية، مؤكدا أنه لتطوير التعليم لابد من تحديد الأهداف والتفكير في طرق غير تقليدية للوصول لتلك الأهداف، وجرأة حقيقية لإصلاح منظومة التعليم.

وأكد أن الجيل الجديد مولودين “ديجيتال” وقادر على التعامل مع الأجهزة الحديثة بسهولة وبدون تعلم، مطالبا بضرورة أن تتفتح مصر على العالم كله للاستفادة منه فيما هو مناسب.

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