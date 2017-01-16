 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 12:22 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. ماذا سيحدث بعد الحكم بمصرية تيران وصنافير؟
الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم

شاهد.. ماذا سيحدث بعد الحكم بمصرية تيران وصنافير؟

الإثنين، 16 يناير 2017 12:35 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، إن الحكم القضائي الخاص بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، به إشكال قانوني لأن الحكومة عندما أحالت الاتفاقية إلى البرلمان كان الحكم موقوف تنفيذه موضحا أن الإحالة كانت صحيحة، ولكن حكم اليوم أظهر عدة مشكلات تخص مناقشة البرلمان لتيران وصنافير.

وأوضح فوزي في مداخلة هاتفية على شاشة “دريم”، أن الشق القانوني هو المدخل العام للقضية، موضحا أن هناك حكمين متناقضين، وضمن اختصاصات الدستورية العليا ليس الفصل في القوانين بل تنازع الأحكام، ويمكن لصاحب المصلحة اللجوء لها لتحديد أي الحكمين يلزم تنفيذه ليتم وقف أحد الحكمين.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3