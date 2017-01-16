أعرب هارى كين نجم هجوم نادى توتنهام هوتسبرز عن اعتقاده بأن نجوم الفريق البارزين لن يغربهم المال بترك النادي والرحيل إلى الدورى الصيني، وسيظلون معا من أجل تحقيق المجد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتشينو.

وقال كين الذي سجل ثلاثة أهداف هاتريك، وكان السبب في فوز فريقه السبت الماضي على ويست بروميتش في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “يواصل الناس التكهن بحدوث هذا الأمر ولكن الجميع يرى مدى المستوى الرائع الذى يبدو عليه الفريق، نملك واحدا من أفضل المديرين الفنيين في العالم، إن لم يكن الأفضل، وأنا واثق من بقائه حتى لو جاءه عرض من الدورى الصينى، هذا بجانب أنه سيكون لنا ملعب جديد..فالمستقبل الرائع في انتظارنا”.

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تشيلسى المتصدر بعد اكتفاء ليفربول بالتعادل أمس الأحد مع مانشستر يونايتد في اولدترافورد.