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اتحاد الصناعات : تحقيق التنمية المستدامة أساس لزيادة الصادرات وتعميق الصناعة
اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

اتحاد الصناعات : تحقيق التنمية المستدامة أساس لزيادة الصادرات وتعميق الصناعة

الإثنين، 16 يناير 2017 12:34 م
وكالات

قال طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية إن تحقيق التنمية المستدامة في مصر بات أمرا ضروريا خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية .. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتحاد أصبح مؤهلا لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم الشركات الفائزة في مسابقة أعمال لتحقيق التنمية المستدامة التي تنظمها مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركي.

وقال توفيق إن مشاركة الشركات في المسابقة فاق جميع التوقعات مما يظهر أن وعي الشركات والقطاعات الصناعية بأهمية التنمية المستدامة..مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات قام خلال العامين الماضيين بإعادة هيكلة له فهو يتضمن نحو 60 ألف منشأة بها نحو 7 ملايين عامل سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة كما قام بإنشاء وحدات تكون قادرة على التحديات الجديدة.

وأوضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتم حاليا في إطار نظام عالمي تنافسي .. قائلا : “إذا كنا نسعي للتنافسية وزيادة صادراتنا والمنتج المحلي وتعميق الصناعية المصرية فذلك لن يحدث إلا بالتنمية المستدامة بكافة المعاني مع مراعاة العمال والعاملين والبيئة .. وبالتالي فإن كل منظمة وشركة لابد أن تكون مؤهلة لذلك”.

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