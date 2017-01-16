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الإثنين 16 يناير 2017 12:17 مساءً
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إطلالات جريئة وأخرى محتشمة للنجمات في حفل إطلاق DMC.. صور
نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc - شيرين

إطلالات جريئة وأخرى محتشمة للنجمات في حفل إطلاق DMC.. صور

الإثنين، 16 يناير 2017 01:15 م

أقيم مساء أمس السبت حفل إطلاق قنوات DMC، في فندق «فيرمونت هليوبوليس»، بمشاركة حشد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر.«»

ومن النجوم الذين شاركوا في الحفل الفنانة يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، مي عز الدين، رجاء الجداوي، رانيا يوسف، منال سلامة، داليا مصطفى، ريهام عبدالغفور، حورية فرغلي، مي عمر، شيرين عبدالوهاب التي أحيت الحفل، غادة عادل، وغلب اللون الأسود على إطلالات النجمات.

وقد استطاعت ليلى علوي أن تخطف الأنظار من جميع النجمات بإطلالتها حيث ارتدت فستان أسود مزين ببعض الورود، وارتدت من فوقه جاكيت فرو طويل.

كما شارك في الحفل الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وإيهاب فهمي، إياد نصار، أشرف عبدالباقي، هشام عباس، مصطفى قمر، شريف سلامة، والسيناريست مدحت العدل وزوجته، والفنان سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، خيري رمضان، أسامة منير، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، واللاعب السابق أحمد حسن.

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc - شيرين

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc - شيرين

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc - يسرا و ايناس الدغيدي و ليلى علوي

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc - يسرا و ايناس الدغيدي و ليلى علوي

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc - يسرا و ايناس الدغيدي و ليلى علوي

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc - يسرا و ايناس الدغيدي و ليلى علوي

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc - يسرا و ايناس الدغيدي و ليلى علوي

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc - شيرين

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc - شيرين

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

نجوم الفن الى حفل افتتاح قناة دى ام سى الفضائيه dmc

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