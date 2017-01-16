أقيم مساء أمس السبت حفل إطلاق قنوات DMC، في فندق «فيرمونت هليوبوليس»، بمشاركة حشد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر.«»

ومن النجوم الذين شاركوا في الحفل الفنانة يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، مي عز الدين، رجاء الجداوي، رانيا يوسف، منال سلامة، داليا مصطفى، ريهام عبدالغفور، حورية فرغلي، مي عمر، شيرين عبدالوهاب التي أحيت الحفل، غادة عادل، وغلب اللون الأسود على إطلالات النجمات.

وقد استطاعت ليلى علوي أن تخطف الأنظار من جميع النجمات بإطلالتها حيث ارتدت فستان أسود مزين ببعض الورود، وارتدت من فوقه جاكيت فرو طويل.

كما شارك في الحفل الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وإيهاب فهمي، إياد نصار، أشرف عبدالباقي، هشام عباس، مصطفى قمر، شريف سلامة، والسيناريست مدحت العدل وزوجته، والفنان سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، خيري رمضان، أسامة منير، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، واللاعب السابق أحمد حسن.