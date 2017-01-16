طالب المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الفائزين بالوحدات السكنية المتبقية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بالقرعة العلنية التكميلية التى تم إجراؤها فى الفترة من 8/12/2016 وحتى 18/12/2016، بسرعة سداد قيمة استكمال الـ20% حتى 5/2/2017 بفروع بنك التعمير والإسكان.

وقال السباعي - فى تصريح اليوم الاثنين- إنه بالنسبة لمن لم يحالفهم التوفيق فعليهم التوجه لبنك التعمير والإسكان لاسترداد مبالغ جدية الحجز المُسددة ، مشيرا إلى أنه سبق طرح 10616 وحدة سكنية متبقية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 115 م2 و150 م2، وذلك للحاجزين بالمرحلتين الأولى والثانية للمشروع، الذين لم يوفقوا فى الحصول على وحدة سكنية بالقرعات العلنية التى تم إجراؤها للمرحلتين، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.