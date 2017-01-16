حركتا حماس والجهاد ترفضان مقررات مؤتمر باريسالإثنين، 16 يناير 2017 12:34 م
أعلنت فصائل فلسطينية عدة معارضتها لنتائج المؤتمر الدولي الذي استضافته أمس فرنسا في العاصمة باريس، بمشاركة سبعين دولة وخمس منظمات دولية.
وأكدت الفصائل أن الهدف منه هو العودة إلى “دوامة المفاوضات”، التي ستعطي إسرائيل مزيدا من الوقت للاستمرار في الاستيطان والتهويد وتشديد الحصار على الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن حركته لا تعول على المؤتمرات الدولية التي تعقد لبحث ملف القضية الفلسطينية، خاصة وأن الاحتلال لم يلتزم بأي من البنود التي نصت عليها المؤتمرات أو القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأشار القانوع إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقرار الدولي الأخير الذي أدان الاستيطان، وأنها أعلنت عقب القرار عن بناء وحدات استيطانية جديدة، إضافة إلى عدم تطبيق إسرائيل قرار “اليونسكو” بخصوص مدينة القدس.
وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفض مخرجات “مؤتمر باريس”، واعتبرتها “محاولة جديدة لإحياء عملية التسوية التي قتلتها إسرائيل ودفنتها”.
وقال داوود شهاب الناطق باسم الحركة ، إن مشكلة المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، تتمثل بأنه “لا يريد أن يرى هذه الحقيقة ولا يريد أن يقر بأن إسرائيل هي سبب كل الأزمات”.
وأضاف: “لو افترضنا صدق النوايا الفرنسية وغيرها، فلن يكون بمقدور لقاء أو مؤتمر باريس تغيير شيء»، مشيرا إلى أن إسرائيل «مستمرة في سياسات العدوان والاستيطان والتهويد والحصار” .
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مصرع وإصابة 9 أشخاص في انهيار جسر وسط الصين
لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في انهيار جسر علوي قديم، بمدينة تشنجتشو عاصمة إقليم هينان وسط الصين وفقا لما أعلنته الشرطة الصينية. وقالت الشرطة: “إن عمال البناء ...Fri, 13 Jan 2017 05:46:22 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
اجراءات أمنية مشددة في محيط مجلس الدولة استعدادا لحكم تيران وصنافيرMon, 16 Jan 2017 07:39:53 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT