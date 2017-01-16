بحكم غير قابل للنقض سياسيون ونشطاء يطالبون بمحاكمة المتورطين بالخيانة العظمى بعد مصرية تيران وصنافير

احتل هاشتاج تيران وصنافير مصريه صدراة قائمة ” تريند ” تويتر، التي تضم أكثر الموضوعات أهمية وتداولا من قبل المغردين، وذلك بعدما أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، في جلستها اليوم، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

ورصد الهاتشاج العديد من تغريدات النشطاء السياسيين والحقوقيين، والتي طالبت بضرورة محاكمة جميع المتورطين بتهمة الخيانة العظمى، وغيرهم من وجه الشكر والتقدير لجميع الشباب الذين ضحوا بحريتهم وتم حبسهم في جمعة الأرض، والمحاميين وهيئة الدفاع التي قضت ببطلان الاتفاقية .

وفيما يلي بعض من تغريدات النشطاء والساسة وبعض الإعلاميين وفقا للهاشتاج .

المحامي خالد علي من خلال حسابه على ” تويتر ” غرد قائلا : ” الحمد لله مبروك يا شعب: تيران وصنافير مصرية بحكم المحكمة الإدارية العليا الحكم برفض طعن الحكومة وتأييد حكم ” .

حركة 6 أبريل غردت من خلال حسابها موجه الشكر للأحرار، فقالت: ” #تيران_وصنافير_مصرية شكراً لشباب #مصر الأحرار الذين دفعوا الثمن من دمائهم وحريتهم والعار كل العار للسلطة الحاكمة وحاشيتها من بائعوا الأوطان - وفقا لتعبيرهم ” .

الناشط الحقوقي جمال عيد غرد قائلا ” مصر مش للبيع جملة أو قطاعي . مصر مش للبيع تحت شعارات ” .

الصحفي أيمن الصياد نشر صورة من أمام مجلس الدولة وعلق عليها ” وهؤلاء الذين لم يصمتوا حين قيل لهم: “محدش يتكلم في الموضوع ده تاني” #تيران_وصنافير_مصرية الصورة من أمام مجلس الدولة .

الصحفي محمد الجارحي وجه الشكر للقاضي الذي أصدر الحكم وجميع المحاميين، فقال ” شكر وتحية وتقدير لهذا القاضى الجليل .. المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة صاحب الحكم التاريخي #تيران_وصنافير_مصرية ” .

وتابع، شكرا لخالد على وكل فريق المحامين.. شكرا لكل الشباب اللي اتحبسوا.. شكرا لكل من دافع عن الأرض وساند القضية ” .

المفكر السياسي محمد الجوادي غرد ” هذا ما قلته منذ سبعة أشهر #تيران_وصنافير_مصرية ” .

الإعلامية لليان داوود غردت قائلة ” القضاء الإداري يرفض طعن الحكومة ويؤكد #تيران_وصنافير_مصرية ألف مبروك للشرفاء اللي ما غيروش مبادئهم. #مصرية #مصرية #مصرية ” .

الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل قال ” لا جديد بعد حكم المحكمة كنا نعلم أن الجزر مصرية لكن لم نكن نعلم أنكم خونة ومن أجل التطبيل والرز كنتم ستبيعون الوطن #تيران_وصنافير_مصرية ” .

منى سيف، قالت ” #تيران_وصنافير_مصرية ومبروك للشباب اللي راح من عمرهم أسابيع وشهور في السجن على حس القضية،

وعقبال اللي لسة باقيين في السجن ” .

وتابعت، مبروك أساسا لكل المحامين اللي تعبوا وبحثوا وطلعوا وثائق وكتب ومخطوطات تؤكد أن تيران وصنافير مصرية ” .

منى مينا وكيل نقابة الأطباء قالت ” بمبروووووووووووووووووووووووووك #تيران_وصنافير_مصرية حكم نهائي قاطع ” .

المحامي زياد العليمي قال ” مصرية، بحكم المحكمة، رفض طعن الحكومة. #تيران_وصنافير_مصرية ” .

الكاتب الصحفي خالد تليمة، غرد قائلا ” احنا اصحاب القضية احنا ما بنبعش مصر #تيران_وصنافير_مصرية ” .

محمود رفعت المحامي الدولي غرد قائلا ” الحكم النهائي الذي أصدره #القضاء_المصري اليوم بأن #تيران_وصنافير_مصرية يفتح الباب لملاحقة #السيسي جنائيا - وفقا لتغريدته ” .

وتابع، حكم #تيران_وصنافير_مصرية يجلب المادة 77 قانون جنائي: يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى الي المساس باستقلال البلاد أو وحدة أراضيها ” .