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السيسي والرئيس لوكاشينكو يفتتحان منتدي اﻷعمال المصري البيلاروسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البيلاروسي الكساندر لوكاشينكو‎

السيسي والرئيس لوكاشينكو يفتتحان منتدي اﻷعمال المصري البيلاروسي

الإثنين، 16 يناير 2017 11:25 ص

السيسي والرئيس لوكاشينكو يفتتحان منتدي اﻷعمال المصري البيلاروسي

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