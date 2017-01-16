أذاعت قناة «المحور»، أمس الأحد، حلقة خاصة من برنامج «90 دقيقة»، جمعت بين الإعلامي معتز الدمرداش، ووالدته كريمة مختار، عشية عيد الفطر عام 2007، عقب إذاعة مسلسل «يتربى في عزو» في شهر رمضان، الذي جسدت فيه الراحلة دور «ماما نونا».

وبدأ اللقاء على أنغام «ست الحبايب»، حيث رحب «الدمرداش»، بوالدته في برنامجه، قائلًا: «أنا سعيد جدًا إن ماما جاءت إلينا في البرنامج، وسعيد إننا مع بعض».

وعند سؤالها عن مناداتها بـ«ماما نونا»، قالت: «شرف كبير أن يتم مناداتي بذلك».

وداعب الإعلامي والدته قائلًا: «أنت عيطتي مصر كلها، ليه كده في ليلة عيد النكد»، في إشارة إلى مشهد النهاية بمسلسل «يتربى في عزو»، الذي مثلت فيه الراحلة مشهد وفاتها.

وتوفيت الفنانة كريمة مختار، مساء الخميس الماضي، عقب صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا.