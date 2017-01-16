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اليوم.. عرض خاص لـ"فين قلبي" بنايل سيتي
فيلم فين قلبي ـ مصطفى قمر ـ يسرا اللوزي ـ شيرين عادل‎

اليوم.. عرض خاص لـ"فين قلبي" بنايل سيتي

الإثنين، 16 يناير 2017 11:20 ص

تنظم أسرة فيلم “فين قلبي” للنجم مصطفى قمر، عرضًا خاص للعمل، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، في مجمع سينمات نايل سيتي، بحضور جميع صناع الفيلم، ليتم عرضه للجمهور بدور العرض السينمائية في جميع أنحاء مصر بدءًا من الثلاثاء.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو الرسمي للعمل منذ عدة أيام، وإجازته الرقابة على المصنفات الفنية دون حذف، وتم تصنيفه تحت فئة “الجمهور العام”، ويأتي ذلك بعد أن شاهدته اللجنة الفنية بالرقابة ورأت أن أحداث العمل تدور في إطار اجتماعي رومانسي وليس بها ما يدعو للحذف.

يذكر أن فيلم “فين قلبي”، يعود من خلاله النجم مصطفى قمر لعالم السينما بعد غياب اقترب من الـ4 سنوات، ويشارك في بطولته يسرا اللوزي وشيري عادل وشيرين وإدوارد وإيمان السيد ونهير أمين، إضافة لعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم حميد الشاعري وحمادة هلال وعزت أبو عوف ومحمد لطفى وهاني رمزي ولطفى لبيب، وكتب السيناريو مصطفى قمر وإيهاب راضي، وحوار رضا زايد، وإخراج إيهاب راضي، إنتاج مصطفى قمر.

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