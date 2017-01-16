افتتح عبدالحميد الهجان محافظ قنا بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الخدمية بمدينتى نقادة وقوص رافقه خلالها عدد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الهجان جولته بتفقد مجمع شوادر مدينة نقادة الجديد المقام على مساحة 13 الف متر مربع بتكلفة اجمالية بلغت حوالى 3 ملايين جنيه مشيرا إلى أن المجمع يضم 13 بايكة مخصصة لشوادر الخضار والفاكهة بالإضافة إلي مسجد وكافتريا ومبنى إداري علي مساحة 250 متر مربع مكون من ثلاث طوابق يحتوي علي نقطة شرطة وبريد وإسعاف ومكاتب إدارية لخدمة المجمع مضيفا انه تم انشاء المجمع بهدف نقل شوادر الخضار الموجودة بشوارع المدينة إليه مما يساهم بشكل فعال في الحد من الازدحام المروري داخل المدينة.

ثم توجه الهجان الى مستشفي نقادة المركزي للاطمئنان علي مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض في مقر عملهم ومزاولتهم لمهام عملهم اليومية حيث تفقد بها قسم الإستقبال وعدد من الأقسام الطبية الأخرى مؤكدا على ضرورة حسن استقبال المرضي وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم.

وتابع محافظ قنا جولته الى مدينة قوص حيث زار المستشفى المركزى بها وتفقد جميع اقسام المستشفى وتحدث مع المرضي للاطمئنان على صحتهم ومدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم وشدد علي ضرورة الاهتمام بالنظافة حفاظا علي صحة المواطنين مشيرا انه تم تخصيص 40 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لتطوير المستشفى وذلك فى اطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة الصحة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مبنى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمجلس مدينة قوص والذى بلغت تكلفته الإجمالية حوالى 2 مليون جنيه لافتا ان المركز سوف يقدم خدماته للمواطنين بداية من شهر يوليو المقبل.