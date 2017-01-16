مرصد الفتاوى يحذر «داعش» من استخدام طائرات بدون طيار في عملياتهاالإثنين، 16 يناير 2017 11:22 ص
حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من خطورة التقارير التي تتحدث عن امتلاك تنظيم “داعش” الإرهابي لطائرات بدون طيار محلية الصنع ذات أجنحة ثابتة تختلف عن الطائرات التجارية التي يقتنيها هواة الطيران، والتي يستخدمها التنظيم في إلقاء العبوات الناسفة والقنابل الصغيرة على الأهداف المختلفة للتنظيم.
جاء ذلك تعليقا من المرصد على التقرير المنشور على صحيفة “صنداي تليجراف” البريطانية نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، والتي أكدت أن خطورة تنظيم “داعش” تتزايد مع استخدام التنظيم لطائرات بدون طيار يمكنها تفادي بعض الرادارات، والتي تم تطويرها لتحمل معدات تصوير ومتفجرات يمكن استخدامها في مهمات قتالية.
وأضاف المرصد أن وصول التنظيم الإرهابي لهذه التقنيات وتوظيفها في تنفيذ العمليات الإرهابية يعد تحولا خطيرا وتهديدا ملحا ينبغي الاستعداد له والتعامل معه بشكل جدي واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بردعه ومنعه من تطوير تلك الأسلحة، التي يمكن أن تتحول على أيدي عناصر التنظيم إلى جحيم يتساقط على رؤوس المدنيين في مختلف المناطق التي يتواجد فيها التنظيم.
ولفت إلى أن متابعة تنظيم “داعش” الإرهابي ورصد تطوراته تؤكد أن التنظيم يعمل على نقل التقنية أو الأسلوب الجديد الذي يستخدمه عناصر تابعة له في إحدى المناطق إلى باقي المناطق التي يتواجد بها، وذلك عبر استخدامه تقنيات “الإنترنت المظلم” التي ينشط فيها التنظيم وينشر التقنيات الحديثة والمهمات الخاصة من خلاله، والتي تعد وسيلة مظلمة توفر لعناصر التنظيم السرية والتخفي في التواصل ونشر المعلومات والأفكار، وهو ما يعني احتمال نقل تلك التقنية إلى مناطق أخرى واستخدامها في مهاجمة المدنيين وقوات الجيش والأمن هناك.
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