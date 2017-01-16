غدا.. القوى العاملة تبدأ قبول طلبات 6 مهن بالقاهرة برواتب مجزيةالإثنين، 16 يناير 2017 11:21 ص
تبدأ مديرية القوى العاملة بالقاهرة “منطقة شرق مدينة نصر”، غدا الثلاثاء ولمدة 15 يوما، في قبول طلبات راغبي العمل على 6 مهن، والرواتب تبدأ من 1200 إلى 2000 جنيه، وبدل إضافي، مع ميزة التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، والرعاية الطبية مع شركة طبية خاصة، ومنح في العيدين، ومزايا عينية، وانتقالات من وإلى الشركة الطالبة لفرص العمل، وحوافز انتماء للعاملين، ومزايا عينية أخرى.
أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة بخلق فرص في القطاع الخاص بشركة صحارا للطباعة المنطقة الحرة بمدينة نصر، موضحا أن الفرص تتمثل في عمال إنتاج، مؤهل دبلوم صنايع أو تجاري، والراتب الشهري الشامل من 1200 إلى 1300 جنيه.
كما تشمل الفرص مراقب جودة، خريج الجامعة العمالية، بدون خبرة، وعامل كافتيريا “بوفية”، دبلوم صنايع أو تجاري أو فنادق، حسن المظهر، بخبرة أو بدون، والراتب من 1600 إلى 2000 جنيه، وعامل مخازن، مؤهل مناسب يبدأ من الاعدادية، والراتب من 1200 إلى 1300 جنيه، وعامل خدمات، مؤهل أو بدون، والراتب من 1300 إلى 1400 جنيه، ويشترط في المتقدم لهذه المهن أن يكون قوي البنية، وقادر علي العمل تحت ضغط، والعمل بنظام الورديات.
وتشمل الفرص -أيضا- دليريفري بالموتوسيكل، مؤهل متوسط أو عالي مناسب، ولا يشترط الخبرة، حديثي التخرج، وموقفه من الخدمة العسكرية، ولبق، ويشترط توافر موتوسيكل، والراتب يبدأ من 1500 جنيه، بالاضافة إلى إيجار الموتوسيكل.
وأشار”سعفان” إلى أن الطلبات تقدم شخصيا إلى مدير منطقة قوى عاملة شرق مدينة نصر، 16 عمارات الشركة السعودية - النزهة أمام دار الدفاع الجوي، من غدا الثلاثاء ولمدة 15 يوما، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وذلك بالسيرة الذاتية، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة للشروط المذكورة.
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