لم يكن هدف كريستيانو رونالدو في شباك “إشبيلية” كافيا ليجنب “ريال مدريد” الهزيمة التي لحقت بالفريق فى آخر دقيقتين على استاد النادي الأندلسي الليلة الماضية فى إطار مباريات الدوري الأسباني.. ومع ذلك فإن الهدف له أهميته على مستوى الأرقام الشخصية لأفضل لاعب في العالم.

وهدف رونالدو، قائد منتخب البرتغال، جعله أكثر من يسجل أهدافا من ركلات الجزاء في تاريخ الليجا، متساويا مع هوجو سانشيز أسطورة “ريال مدريد” السابق، ولكل منهما 56 هدفا.

وسجل رونالدو هذه الأهداف من خلال تسديده 65 ركلة جزاء خلال 249 مباراة لعبها في الدوري الإسباني، فيما سجلها سانشيز بتسديد 71 ركلة جزاء، ما يعني نسبة نجاح أكبر لصاروخ ماديرا.. وعلى مستوى جميع المسابقات سجل رونالدو 69 ركلة جزاء لريال مدريد من أصل 80 نفذها منذ قدومه إلى النادي الملكي.