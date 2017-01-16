تعرف على مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم

تستكمل اليوم فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الجابون في الفترة من 14 يناير حتي 5 فبراير.

وتبدأ اليوم الاثنين فعاليات المجموعة الثالثة بمواجهة كوت ديفوار، حامل اللقب الافريقي، امام منافسه منتخب توجو والتي من المقرر ان تقام في تمام الساعة السادسة مساءً.

وفي نفس المجموعة يواجه منتخب جمهورية الكونغو نظيره المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب “أوبيم”.