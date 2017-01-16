قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات البريطانية MI6 استشهد - في كلمته عن القرصنة الروسية - بمعلومات من الملف الفاضح الذى كتبه عميل سابق بالجهاز عن علاقة ترامب بروسيا، والذى أحدث جدلًا كبيرًا حول مدى صحته منذ الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة – نقلًا عن مصادر أمنية – إن خطاب أليكس يونجر الأول كرئيس لـMI6 قد تضمن بعض المواد المقدمة فى ملف ستيل عن ترامب. واستند فى خطابه على القرصنة الروسية المزعومة لنظام الانتخابات الأمريكية، ليحذر من الخطر الذى قد يواجه بريطانيا وحلفاءها الأوروبيين، خاصة أن الانتخابات من المقرر إرجاؤها للعام المقبل.

وكان ستيل قد تم تكليفه من قِبل شركة أمريكية للبحث عن علاقة ترامب وروسيا، وزعم الملف الذي أُعلن عنه مؤخرًا أن روسيا تتجسس على ترامب وتملك ضده معلومات جنسية وتسجيلات قد تستغلها لتبتزه في المستقبل.

وكانت الحكومة البريطانية قد نفت أية معرفة بالملف، مؤكدة أن العميل ستيل قد ترك الخدمة بالمخابرات منذ سنوات، على الرغم من أن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قد نقلت عن مصادر مجهلة فى تقرير هذا الأسبوع زعمها أن تريزا ماي - رئيسة الوزراء البريطانية - كانت على علم بالملف.

وأعلن البيت الأبيض الشهر الماضي عن عقوبات ضد روسيا على خلفية تدخلها فى الانتخابات الأمريكية، وتم طرد دبلوماسيين روس لاتهامهم بجمع معلومات عن واشنطن لصالح استخبارات موسكو.