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المحكمة اﻹدارية العليا ترفض الطعن على بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية
تيران وصنافير

المحكمة اﻹدارية العليا ترفض الطعن على بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية

الإثنين، 16 يناير 2017 10:59 ص

المحكمة اﻹدارية العليا ترفض الطعن على بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية

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