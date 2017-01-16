أكد رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، أن تسريب امتحانات الثانوية العامة الماضي، كان مأساة، موضحا أنه بسبب ذلك جاء دور الوزارة لتغيير شكل ورقة الامتحان فكان نظام “البوكليت” أو كراسة الامتحان.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” المذاع على شاشة “أون لايف”، اليوم الإثنين، أنه استقبل طالبًا وطالبةً بالأمس، وأطلعهما على النظام الجديد، لافتا إلى أنه فقط تم تغيير شكل ورقة الأسئلة وليس المحتوى أو مستوى الامتحان، مضيفًا أنه يوجد 5 أشهر، أمام الطلاب للتدريب على نظام البوكليت قبل الامتحان.