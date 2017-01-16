 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 10:29 صباحاً
روابط سريعة
عاجل:
فيديو.. رضا حجازي يوضح سر العمل بنظام "البوكليت" في امتحانات الثانوية
امتحانات

فيديو.. رضا حجازي يوضح سر العمل بنظام "البوكليت" في امتحانات الثانوية

الإثنين، 16 يناير 2017 10:58 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، أن تسريب امتحانات الثانوية العامة الماضي، كان مأساة، موضحا أنه بسبب ذلك جاء دور الوزارة لتغيير شكل ورقة الامتحان فكان نظام “البوكليت” أو كراسة الامتحان.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” المذاع على شاشة “أون لايف”، اليوم الإثنين، أنه استقبل طالبًا وطالبةً بالأمس، وأطلعهما على النظام الجديد، لافتا إلى أنه فقط تم تغيير شكل ورقة الأسئلة وليس المحتوى أو مستوى الامتحان، مضيفًا أنه يوجد 5 أشهر، أمام الطلاب للتدريب على نظام البوكليت قبل الامتحان.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3