قالت وسائل الإعلام الأمريكية: “إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لا ينوي استخدام “التويتر” الرئاسي”، (@POTUS)ولن يستخدم الحساب الرئاسي (@realdonaldtrump)

وأضافت أن ترامب سيستخدم الحساب الخاص به.

وفي وقت سابق أكد مدير العلاقات المسؤول عن الشبكات الاجتماعية في فريق ترامب، بان الرئيس الجديد سوف يحصل على الحساب الرئاسي الخاص في 20 فبراير/كانون الثاني ليصبح في خدمة الرئيس الجديد.

ويذكر بأن الحساب الرئاسي في شبكة “تويتر” يتابعه 13.5 مليون مشترك. بينما يتابع صفحة دونالد ترامب حوالي 20 مليون مشترك، كما يعرف عن ترامب بأنه مولع بـ “تويتر”.

هذا وسيتم تنصيب ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني.