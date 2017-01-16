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بالفيديو .. "الأثار" تكشف عن حقيقة ضياع خاتم ملكي ذهبي
وزارة الاثار

بالفيديو .. "الأثار" تكشف عن حقيقة ضياع خاتم ملكي ذهبي

الإثنين، 16 يناير 2017 10:56 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

أكدت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أنه لا صحة لما تردد حول ضياع خاتم ذهبي ملكي من المخزن المصري بالتحرير، مشددة على أن الخاتم موجود.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” المذاع على شاشة “أون لايف”، اليوم الإثنين، أن السبب في الأزمة، هو توجه أحد الدارسين إلى المتحف للاطلاع على الخاتم، ونظرًا لحلة الانشغال في المتحف، بسبب إجراءات نقله، طالبه العاملون بالمتحف، بتأجيل الاطلاع على الخاتم حتى يتم تجهيزه، فتم الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الخاتم لملكي فقد.

وكشفت عن أنهم يعملون على تسجيل كل محتويات ومقتنيات المناطق الآثرية ورقيًا وإليكترونيًا وهو ما يستغرق وقتًا.



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