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وزير الاتصالات يكشف عن الجديد في تنفيذ "قاعدة البيانات المتكاملة"
ياسر القاضي وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يكشف عن الجديد في تنفيذ "قاعدة البيانات المتكاملة"

الإثنين، 16 يناير 2017 10:50 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك تعاون بين وزارة الاتصالات والوزارات والهيئات المختلفة في بناء قواعد بيانات للدولة، موضحا أن القرارات لابد أن يتم اتخاذها بناء على بيانات ومعلومات موثقة وواضحة.

ولفت خلال حواره ببرنامج “صباحك عندنا”، المذاع علي شاشة “المحور”، صباح اليوم الاثنين، إلى أن هناك إرادة سياسية لتحقيق قاعدة البيانات المتكاملة، مشيرًا إلى استمرارية مشروع قاعدة البيانات.

وكشف وزير الاتصالات عن انه تم تجميع 24 قاعدة بيانات، تم ربطهم بالرقم القومي لتوفير المعلومات الكافية، لاتخاذ القرارات الصحيحة في أي وقت.

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