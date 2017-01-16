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ثلاثية روائية جديدة لمارلون جيمس حائز "مان بوكر"
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ثلاثية روائية جديدة لمارلون جيمس حائز "مان بوكر"

الإثنين، 16 يناير 2017 10:57 ص
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أعلن الروائي الجامايكي مارلون جيمس 47 عاما أن الجزء الأول من ثلاثيته الروائية ” النجم الأسود” سيصدر في عام 2018 . وسيكون كتابه الأول الذي يصدره منذ روايته ” تاريخ موجز لـ 7 جرائم قتل” التي فازت بجائزة البوكر عام 2015 .

وكان جيمس قد كشف عن التفاصيل الأولى لثلاثيته القادمة التي كتبها بأسلوب فانتازي  ، و ذلك وفقا لسكاى نيوز عربية .

وفيها يغوص جيمس في الميثولوجيا الأفريقية القديمة برؤية لخلق عالم فانتازي نثري. وفي تصريح لمجلة “إنترنينمت ويكلي” قال جيمس، ستستلهم ثلاثيته الجديدة الإرث الغني للأساطير واللغة الأفريقية بنفس الطريقة التي استلهم فيها الروائي الجنوب أفريقي “جي .أر. أر تولكين” المثولوجيا السلتية والنروجية لإبداع روايته The Hobbit وثلاثيته Lord of the Rings” سيد الخواتم” .

ويتابع تصريحه بأن:” الحبكة الأساسية تكمن في أن تاجر الرقيق في الرواية يستأجر عددا من المرتزقة لتعقب طفل اشتبه فيه بأنه مختطف. لكن العثور عليه يستغرق 9 سنين. وفي النهاية يموت الطفل. ويبقى السؤال مطروحا في الرواية. كيف حدث ذلك؟ ” ويتخذ كل كتاب من الثلاثية هيئة شهادة شهود عيان تناقض الكتاب السابق إلى أن تنجلي الحقيقة في النهاية. ويضيف:” هذا ما جعلني أدرك بأن هناك عالم واسع من التاريخ والمثولوجيا الأفريقية والقصص المجنونة والوحوش الخرافية. كل ذلك ينتظرنا في الرواية”.

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