كوساتشوف: إلغاء العقوبات الأمريكية على روسيا ليس هدفا لنضحي بالأمن من أجله

صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، كونستانتين كوساتشوف، بأن إلغاء العقوبات الأمريكية على روسيا ليس هدفا في حد ذاته لكي تتم التضحية من أجله بشيء ما خصوصا في مجال الأمن.

وقال كوساتشوف لوكالة “نوفوستي” الروسية: “إن إلغاء العقوبات بالتأكيد ليس هدفا بحد ذاته لروسيا، وحتى أنه ليس هدفا استراتيجيا يجب لأجله التضحية بشيء ما، خصوصا في مجال الأمن، نحن نعتبر “العقوبات” إرثا سيئا من إدارة البيت الأبيض الأمريكي الراحلة، والذي يجب إرساله تبعا لها إلى التاريخ”.

وأضاف أنه “لا يستعجل في منح صفة رسمية لتصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب عن “تبادل” ممكن لنزع الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات”.