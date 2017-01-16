يقام في الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 19 يناير 2017 حفل نجم أمير الشعراء هشام الجخ الملقب بـ “هويس الشعر العربي” في قصر الثقافة في العاصمة الأردنية عمّان, بعد تأجيل الحفل الذي كان من المفروض إقامته يوم الخميس 22 ديسمبر 2016 بسبب الحادث الإرهابي الاثم على الكرك احتراما لحالة الحداد.

يذكر أن الشاعر هشام الجخ أصدر أكثر من 55 قصيدة معظمها بالعامية المصرية، ومن أشهر قصائده “أيوه بغير، التأشيرة، طبعًا مصلتش العشا، المكالمة، 24 شارع الحجاز”.